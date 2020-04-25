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У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу у областях

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 15:56
У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу у областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чернівецька область та Київ лідери за випадками коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували графік швидкості поширення коронавірусу в областях України, які є лідерами за захворюваністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус у цифрах".

Так, за даними відомства, перший випадок зараження коронавірусом було підтверджено 3 березня у Чернівецькій області. Після цього захворювання почало швидко поширюватися у Києві. Зараз Чернівецька область (1308) та Київ (1159) знаходяться на першому місці за кількістю випадків захворювання на COVID-19.

Також серед областей з найбільшим показником захворюваності:

  • Івано-Франківська (700);
  • Тернопільська (565);
  • Київська (519);
  • Рівненська (483);
  • Вінницька (377);
  • Житомирська (337);
  • Львівська (317);
  • Кіровоградська (306).

"Сьогодні хворі є в усіх регіонах України, а сумарна кількість людей з COVID-19 становить 8125 осіб. Це число продовжує стрімко зростати здебільшого через ігнорування правил карантину", - додали у відомстві.

У Міністерстві охорони здоров'я показали швидкість поширення коронавірусу в 10 областях, які найбільше страждають від спалаху.

Опубліковано Дмитром Левицьким Субота, 25 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області через спалах коронавірусу на карантин закрили три населені пункти. Карантин вводиться у місті Олешки, а також селах Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району.

Також РБК-Україна писало, що на Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з проведення комплексного аналізу можливості ефективного реагування для протидії коронавірусу.

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