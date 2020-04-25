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Кабмин создал межведомственную группу для борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 13:01
Кабмин создал межведомственную группу для борьбы с COVID-19
Фото: Максим Степанов (odessa.gov.ua)

Группа будет координировать работу различных ведомств в борьбе с пандемией

Кабинет министров Украины на заседании 24 апреля создал межведомственную рабочую группу по проведению комплексного анализа возможности эффективного реагирования системы здравоохранения для противодействия COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения України

Как отметили в пресс-службе, главой межведомственной рабочей группы, согласно постановлению, будет министр здравоохранения Максим Степанов.

Также в состав группы войдет заместитель министра юстиции, первый заместитель министра внутренних дел, заместитель министра финансов, заместитель министра цифровой трансформации, заместитель председателя Государственной пограничной службы.

Кроме, того в группу войдут правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики (по согласию), представитель Офиса президента Украины (по согласию), заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (по согласию), заместитель главы Службы безопасности Украины (по согласию), директор Государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы", а также представитель самостоятельного структурного подразделения Минздрава, который будет секретарем межведомственной рабочей группы

Напомним, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина связано с ростом числа зараженных в стране.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины презентовал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. План выхода из карантина состоит из пяти этапов.

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