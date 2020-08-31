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В Минздраве планируют ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января

Киев, Понедельник 31 августа 2020 05:43
В Минздраве планируют ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Это отразится на зарплатах врачей

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января. Сейчас нет финансового наказания за их некачественную работу.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что соответствующие индикаторы качества работы семейных врачей должны быть, кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров.

"Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которым они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными", - сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача.

"Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в эти договора" , - добавил министр.

Ранее Минздрав объяснил, что делать людям без семейного врача при симптомах COVID-19.

РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не будет останавливать медреформу в Украине.

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