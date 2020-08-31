В Минздраве планируют ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января

Это отразится на зарплатах врачей
Министерство здравоохранения Украины планирует ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января. Сейчас нет финансового наказания за их некачественную работу.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".
Он отметил, что соответствующие индикаторы качества работы семейных врачей должны быть, кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров.
"Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которым они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными", - сказал Степанов.
Он отметил, что сейчас не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача.
"Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в эти договора" , - добавил министр.
Ранее Минздрав объяснил, что делать людям без семейного врача при симптомах COVID-19.
РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не будет останавливать медреформу в Украине.