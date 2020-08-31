В МОЗ планують запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Це відобразиться на зарплатах лікарів

Міністерство охорони здоров’я України планує запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня. Наразі немає фінансового покарання за їхню неякісну роботу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що відповідні індикатори якості роботи сімейних лікарів повинні бути, окрім сплати за принципом по кількості укладених договорів.

"Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз не передбачене фінансове покарання за неякісну роботу лікаря.

"Це повинен бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни до цих договорів", - додав міністр.

Раніше МОЗ пояснив, що робити людям без сімейного лікаря при симптомах COVID-19.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я не буде зупиняти медреформу в Україні.