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Минздрав не будет останавливать медреформу в Украине

Новости » Политика     11.03.2020 - 14:55
Минздрав не будет останавливать медреформу в Украине
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

Новые изменения в системе здравоохранения будут основываться на передовом международном опыте

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что Министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом Емец отметил, что новые изменения в системе здравоохранения будут основываться на передовом международном опыте и опираться на интересы врачей и пациентов.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выиграют все украинцы: как пациенты, так и врачи. Очевидно, что модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик и чтобы новые механизмы заработали сразу, а украинцы не страдали от ожидания перемен", - отметил министр.

При этом он добавил, что подготовка к внедрению второго этапа медицинской реформы проходит в Министерстве здравоохранения уже сейчас.

Напомним, 13 марта комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.

По словам президента Владимира Зеленского, в Украине много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля текущего года. Он подчеркнул, что "люди боятся закрытия больниц".

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