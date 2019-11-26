В Минздраве планируют сделать открытой очередь на лечение за рубежом

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в ведомстве будут работать над тем, чтобы сделать открытой очередь на направление украинцев на лечение за границу. Об этом она сказала в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

По словам главы Минздрава, эта очередь должна быть закодированной, однако открытой.

"Есть вопрос, почему эта очередь не может быть закодирована, но открыта, чтобы каждый знал свой код и видел, как продвигается очередь. Мы будем работать (над тем, - ред.), как сегодня это можно технически сделать, для того чтобы не было проблем узнать как, когда и какое решение принято", - пояснила министр здравоохранения.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует, что в 2020 году 72 миллиарда гривен на получение медицинской помощи будет направлено через контракты с медицинскими учреждениями. По словам Скалецкой, задачей правительства является "создать правила игры из центра" для того, чтобы местные власти, как владелец заведения, максимально использовали ресурсы для вторичной помощи.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины планирует утвердить новый порядок эпидемиологического надзора.

Добавим также, Скалецкая сообщила, что в ведомстве нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача. По ее словам, это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений.