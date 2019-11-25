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Минздрав планирует утвердить новый порядок эпидемиологического надзора

Новости » Общество     25.11.2019 - 14:02
Минздрав планирует утвердить новый порядок эпидемиологического надзора
Фото: Минздрав (Виталий Носач/РБК-Украина)

Планируется запустить электронную систему

Министерство здравоохранения Украины планирует утвердить новый порядок надзора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Указано, что Минздрав планирует утвердить новый порядок и ввести учет инфекционных болезней для борьбы с антибиотикорезистентностью.

"Запуск электронной системы позволит отслеживать данные о количестве назначений и потреблении зарегистрированных в Украине противомикробных лекарственных средств. Электронный рецепт решит вопрос неконтролируемого использования препаратов", - говорится в сообщении.

Также министерство продолжает внедрять принцип "Единое здоровье". Таким образом Минздрава, кроме контроля использования антибиотиков в медицине, объединяет усилия для контроля оборота лекарств в ветеринарии.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует запустить систему трансплантации в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в ведомстве нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача. По ее словам, это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений и предоставляет пациентам возможность быть защищенными.

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