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Минздрав нарабатывает закон об обязательном страховании ответственности врача

Новости » Общество     22.11.2019 - 12:16
Минздрав нарабатывает закон об обязательном страховании ответственности врача
Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ должен способствовать защите врачей

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Министерстве здравоохранения нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Житомире.

Ожидается, что введение такого страхования будет способствовать общению врача с пациентом без обвинений.

Пряме включення з Житомира! Просто зараз міністерка Зоряна Скалецька презентує План дій МОЗ: ключові вектори та пріоритети. А також розповість про напрямки трансформації системи охорони здоров’я України у 2020 році. Друзі, пишіть у коментарях, із якого куточка України ви долучились до перегляду трансляції.

Опубліковано Урядовий портал Пʼятниця, 22 листопада 2019 р.

"На стадии законопроекта: обязательное страхование ответственности. Это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений... предоставляет пациентам возможность быть защищенным, если вдруг возникает ситуация. Это та вещь, которая больше будеет способствовать нормальному общению без обвинений", - проинформировала глава Минздрава.

Напомним, летом исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила о планах министерства ввести лицензирование для врачей. Она подчеркивала, что лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.

"Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу", - отмечала и.о. главы Минздрава.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Минздрав анонсировал проведение аудита в ряде медучреждений. В частности, в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныврачиЗоряна Скалецкая
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