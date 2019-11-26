У МОЗ планують зробити відкритою чергу на лікування за кордоном

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що у відомстві працюватимуть над тим, щоб зробити відкритою чергу на направлення українців на лікування за кордон. Про це вона сказала у ході брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави МОЗ, ця черга має бути закодованою, однак відкритою.

"Є питання, чому ця черга не може бути закодована, але відкрита, щоб кожен знав свій код і бачив, як просувається черга. Ми будемо працювати (над тим, - ред.), як сьогодні це можна технічно зробити, для того щоб не було проблем дізнатися як, коли і яке рішення прийнято", - пояснила міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує, що в 2020 році 72 мільярди гривень на отримання медичної допомоги буде направлено через контракти з медичними закладами. За словами Скалецької, завданням уряду є "створити правила гри з центру" для того, щоб місцева влада, як власник закладу, максимально використовувала ресурси для вторинної допомоги.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України планує затвердити новий порядок епідеміологічного нагляду.

Додамо також, Скалецька повідомила, що у відомстві напрацьовують законопроект про обов'язкове страхування відповідальності лікаря. За її словами, це той інструмент, який захищає лікаря від необґрунтованих звинувачень.