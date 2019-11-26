В Минздраве планируют сделать открытой очередь на лечение за рубежом

Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Скалецкой, граждане будут знать свой код и видеть, как будет продвигаться очередь

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в ведомстве будут работать над тем, чтобы сделать открытой очередь на направление украинцев на лечение за границу. Об этом она сказала в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

По словам главы Минздрава, эта очередь должна быть закодированной, однако открытой.

Дивіться наживо брифінг щодо програми «Лікування громадян за кордоном», направлення пацієнтів на лікування в цьому році, стратегії реалізації програми у 2020 році та розвитку системи трансплантації за участі Зоряни Скалецької, міністра охорони здоров’я України та Дмитров Коваля, члена проєктного офісу реформ при МОЗ України Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

"Есть вопрос, почему эта очередь не может быть закодирована, но открыта, чтобы каждый знал свой код и видел, как продвигается очередь. Мы будем работать (над тем, - ред.), как сегодня это можно технически сделать, для того чтобы не было проблем узнать как, когда и какое решение принято", - пояснила министр здравоохранения.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует, что в 2020 году 72 миллиарда гривен на получение медицинской помощи будет направлено через контракты с медицинскими учреждениями. По словам Скалецкой, задачей правительства является "создать правила игры из центра" для того, чтобы местные власти, как владелец заведения, максимально использовали ресурсы для вторичной помощи.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины планирует утвердить новый порядок эпидемиологического надзора.

Добавим также, Скалецкая сообщила, что в ведомстве нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача. По ее словам, это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений.