У МОЗ планують зробити відкритою чергу на лікування за кордоном

Фото: Зоряна Скалецька (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Скалецької, громадяни будуть знати свій код і бачитимуть, як просуватиметься черга

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що у відомстві працюватимуть над тим, щоб зробити відкритою чергу на направлення українців на лікування за кордон. Про це вона сказала у ході брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави МОЗ, ця черга має бути закодованою, однак відкритою.

Дивіться наживо брифінг щодо програми «Лікування громадян за кордоном», направлення пацієнтів на лікування в цьому році, стратегії реалізації програми у 2020 році та розвитку системи трансплантації за участі Зоряни Скалецької, міністра охорони здоров’я України та Дмитров Коваля, члена проєктного офісу реформ при МОЗ України Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

"Є питання, чому ця черга не може бути закодована, але відкрита, щоб кожен знав свій код і бачив, як просувається черга. Ми будемо працювати (над тим, - ред.), як сьогодні це можна технічно зробити, для того щоб не було проблем дізнатися як, коли і яке рішення прийнято", - пояснила міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує, що в 2020 році 72 мільярди гривень на отримання медичної допомоги буде направлено через контракти з медичними закладами. За словами Скалецької, завданням уряду є "створити правила гри з центру" для того, щоб місцева влада, як власник закладу, максимально використовувала ресурси для вторинної допомоги.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України планує затвердити новий порядок епідеміологічного нагляду.

Додамо також, Скалецька повідомила, що у відомстві напрацьовують законопроект про обов'язкове страхування відповідальності лікаря. За її словами, це той інструмент, який захищає лікаря від необґрунтованих звинувачень.