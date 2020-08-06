В Минздраве отреагировали на решение Луцка и Тернополя не усиливать карантин

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Глава Минздрава надеется, что руководство городов позаботится о здоровье жителей

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ему досадно от решений Луцка и Тернополя не ужесточать карантин в связи с отнесением регионов к красной зоне. За это существует ответственность.

Об этом он сообщил во время брифинга во Львове.

По его словам, критерии, по которым определяются зоны эпидемической опасности, одинаковые для всей Украины.

"Неважно название города или должности. Когда люди говорят, что "я не буду выполнять", то за это есть, во-первых, ответственность... Это не просто чье-то желание, давайте мы кого-то переведем в ту или иную зону. Это четко определенный порядок, всеми протоколами, каким образом регион переводится в тот или иной уровень опасности", - пояснил Степанов.

Он напомнил, что эти критерии определили на заседании правительства 22 июля, они открыты и постоянно публикуются на сайте Минздрава.

"Здесь нет никакой политики. Поэтому досадно, что такая реакция, конечно, что они вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан, начинают переходить в другую плоскость", - добавил министр.

Степанов отметил, что украинское законодательство четко определяет ответственных за контроль соблюдения карантина и предусматривает конкретную ответственность за невыполнение этих ограничений.

"Я надеюсь, что мы живем в правовом государстве и соответственно это будет контролироваться и выполняться наконец любым мэром города или любым главой района. Здесь нет никакой политики, потому что здесь речь идет о здоровье и о жизни", - резюмировал Степанов.

Напомним, ранее государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разделила Украину на четыре карантинные зоны; в красную попали Луцк и Тернополь.

В Луцком городском совете заявили, что не собираются выполнять решение о введении новых ограничений и усиливать карантин.

Такую же позицию озвучили и в Тернополе.