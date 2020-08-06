У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не посилювати карантин

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Глава МОЗ сподівається, що керівництво міст подбає про здоров’я жителів

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що йому прикро щодо рішення Луцька і Тернополя не посилювати карантин у зв’язку з віднесенням до червоної зони. За це є відповідальність.

Про це він повідомив під час брифінгу у Львові.

За його словами, критерії, за якими визначаються зони епідемічної небезпеки, однакові для всієї України.

"Неважлива назва міста чи посади. Коли люди говорять, що "я не буду виконувати", то за це є, по перше, відповідальність… Це не просто чиєсь бажання, давайте ми когось переведемо в ту чи іншу зону. Це чітко визначений порядок, усіма протоколами, в який спосіб та яким чином переводиться в той чи інший рівень небезпеки", - пояснив Степанов.

Він нагадав, що ці критерії визначили на засіданні уряду 22 липня, вони є відкриті і постійно присутні на сайті МОЗ.

"Тут немає жодної політики. Тому прикро, що така реакція, звичайно, що вони замість того, щоб подумати про здоров’я своїх громадян, починають переходити в іншу площину", - додав міністр.

Степанов наголосив, що українське законодавство чітко визначає відповідальних за контроль дотримання карантинних обмежень і передбачає конкретну відповідальність за невиконання цих обмежень.

"Я маю надію, що ми живемо в правовій державі і відповідно це буде контролюватися і виконуватися нарешті будь-яким мером міста чи будь-яким головою району. Тут немає жодної політики, бо тут мова йде про здоров’я та про життя", - резюмував Степанов.

Нагадаємо, раніше державна комісія з питань ТЕБ ​​та НС поділила Україну на чотири карантинні зони; в червону потрапили Луцьк і Тернопіль.

У Луцькій міській раді заявили, що не збираються виконувати рішення про введення нових обмежень і посилювати карантин.

Таку ж позицію озвучили і у Тернополі.