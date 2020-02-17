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У МОЗ відзначили тенденцію до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 15:36
У МОЗ відзначили тенденцію до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом
Іллюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Понад 11 тисяч осіб вилікувалися від короновірусу

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) Віктор Ляшко відзначив тенденцію до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом Covid-19. Про це він повідомив під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, понад 11 тисяч осіб вилікувалися від хвороби та спостерігається тенденція до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом.

Також він затвердив, що в Україні жодного випадку хвороби Covid-19 не зареєстровано.

Нагадаємо, станом на 17 лютого 2020 року в світі зареєстровано 71 тис. 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1 тис. 775 - летальні. Одужали вже 11 тис. 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Як повідомляло РБК-Україна, на круїзному лайнері в Японії Diamond Princess виявили першу хвору росіянку. Це перший відомий випадок зараження громадянки Росії не тільки на борту корабля, але і взагалі.

Раніше повідомлялося, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавіруса COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

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