В Минздраве объяснили причины 20 летальных случаев от коронавируса

В Министерстве здравоохранения объяснили причины двадцати летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам замглавы Минздрава, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

"Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Так, контрольный PLR тест больной в Хмельницком коронавирусом показал отрицательный результат. Если второй тест также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.