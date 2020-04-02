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Минздрав обновил данные по количеству зараженных коронавирусом в Украине

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 10:04
Минздрав обновил данные по количеству зараженных коронавирусом в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 800

По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Отметим, контрольный PLR тест больной в Хмельницком коронавирусом показал отрицательный результат. Если второй тест также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

Добавим, с 24 февраля пограничники обнаружили повышенную температуру только у 52 человек из 2,2 млн проверенных. В дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус.

Такж в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. По его словам, въехали в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек.

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