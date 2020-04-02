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Коронавирус в Хмельницкой области: зараженная получила первый отрицательный тест

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 09:15
Коронавирус в Хмельницкой области: зараженная получила первый отрицательный тест
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Если второй тест также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела

Контрольный PLR тест больной в Хмельницком коронавирусом показал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета.

Как отметили, через 2 дня ожидается окончательный тест.

"Контрольный PLR тест первой больной COVID-19 показал отрицательный результат. Через 2 дня ожидается окончательный. Если он также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела", - рассказали в пресс-службе.

Также в горсовете рассказали, что по состоянию на утро 6 зараженных коронавирусом.

Напомним, согласно решению государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации, в Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда из-за коронавируса.

Отметим, также ограничения на въезд были введены в Хмельницком. На въездах в город установят блокпосты, на которых медработники будут проводить температурный скрининг водителей и пассажиров транспортных средств.

Добавим, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину.

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