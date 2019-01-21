В Минздраве назвали сроки годности вакцин от кори

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В министерстве заверили, что все вакцины от кори качественные и безопасные

Министерство здравоохранения Украины назвало сроки годности вакцин от кори. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Минздрава.

В министерстве отметили, что в Украине против кори, эпидемического паротита и краснухи доступна комбинированная вакцина PRIORIX производства GSK (Бельгия).

Фото: принтскрин

"По состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине осталось более 540 тыс. доз вакцин. Кроме того, в течение декабря в регионы поступали поставки вакцины производства Merck, США (392 тыс. доз). Максимальный срок годности большинства этих вакцин - 20 марта 2020 года", - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве также добавили, что из всех остатков есть партия почти 400 тысяч доз, которая имеет срок годности до 31 января 2020 года.

"Все вакцины качественные и безопасные, закупленные за средства госбюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Качество вакцин подтверждено преквалификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и масштабным опытом использования в различных странах мира", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам здравоохранения просил Министерство охраны здоровья (Минздрав) назвать сроки годности имеющихся вакцин от кори.

РБК-Украина также писало, что Министерство здравоохранения Украины опровергло заявления комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.

Добавим, в течение 2018 года более 54 тысяч украинцев заболели корью.