Минздрав просят назвать сроки годности вакцин от кори

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

С соответствующей просьбой обратился комитет ВР по вопросам здравоохранения

Комитет парламента по вопросам здравоохранения просит Министерство здравоохранения (Минздрав) назвать сроки годности имеющихся вакцин от кори. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

Так, нардепы в ходе заседания комитета заслушали обращение Украинского медицинского экспертного сообщества (УМЭС) о проведении массовой вакцинации против кори в период обострения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ.

"Было принято обращение к Министерству здравоохранения с целью узнать, с чем связана инициация проведения массовой вакцинации против кори именно в период обострения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, а также сроки годности имеющихся вакцин от кори", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет парламента по вопросам здравоохранения предупреждает о рисках вакцинации от кори во время эпидемии гриппа. Так, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская подчеркнула, что проводить массовую вакцинацию от кори в данный период "категорически нельзя".

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине за период с 28 декабря 2018 года до 11 января 2019 года 5059 человек заболели корью.

Добавим, в течение прошлого года более 54 тысяч украинцев заболели корью.