Минздрав считает безопасной вакцинацию от кори во время эпидемии гриппа

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минздрав обвиняет комитет ВР в "распространении лжи" в вопросе вакцинации

Министерство здравоохранения Украины опровергло заявления комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Минздрава.

В министерстве заявили, что в комитете "распространяют ложь".

Фото: принтскрин

"Члены комитета по вопросам здравоохранения Верховной рады распространяют ложь, которой запугивают украинцев относительно спецоперации по иммунизации против кори... Манипулятивные заявления с умышленно искаженными фактами некоторых народных депутатов и экспертов подрывают доверие украинцев к вакцинации и государства и запугивают граждан, ставя под угрозу основные основы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация против кори безопасна во время роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Ученые анализировали отдельные случаи бактериальных и вирусных инфекций в популяции в течение так называемых "периодов риска" после прививки (0-30 дней, 31-60 дней и 61-90 дней). Их вывод - вакцина КПК не повышает риски этих инфекций. То есть не "перегружает" иммунную систему, не ослабляет защиту", - отметили в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что легкие сопутствующие инфекции не рассматриваются как противопоказания к вакцинации. Отмечается, что введение вакцины КПК (комплексной вакцины от кори, паротита и краснухи) не рекомендуется только лицам с высокой температурой тела или другими признаками серьезного заболевания.

Кроме того, противопоказания к прививке КПК включают тяжелые аллергические реакции на введение предыдущей дозы этой вакцины в виде анафилактического шока или токсической эритемы или тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины (например, неомицин или желатин); беременность; тяжелый иммунодефицит; прогрессирующую ВИЧ-инфекцию; прогрессирующую лейкемию или лимфому, другие тяжелые онкологические заболевания; проведение терапии высокими дозами стероидных гормонов, алкилированными или метаболическими препаратами, проведение лучевой терапии, которая подавляет иммунитет.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здравоохранения предупредил о рисках вакцинации от кори во время эпидемии гриппа. Так, члены комитета заслушали заведующего кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольгу Голубовскую, которая подчеркнула, что проводить массовую вакцинацию от кори в данный период "категорически нельзя".

РБК-Украина также писало, что в течение 2018 года более 54 тысяч украинцев заболели корью.

Добавим также, комитет Рады по вопросам здравоохранения просил Минздрав назвать сроки годности имеющихся вакцин от кори.