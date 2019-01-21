У МОЗ назвали строки придатності вакцин від кору

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві запевнили, що всі вакцини від кору якісні та безпечні

Міністерство охорони здоров'я України назвало строки придатності вакцин від кору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook МОЗ.

У міністерстві зазначили, що в Україні проти кору, епідемічного паротиту та краснухи доступна комбінована вакцина PRIORIX виробництва GSK (Бельгія).

Фото: прінтскрін

"Станом на 1 грудня 2018 року в Україні залишилось понад 540 тис. доз вакцин. Окрім того, протягом грудня до регіонів надходили поставки вакцини виробництва Merck, США (392 тис. доз). Максимальний термін придатності більшості цих вакцин - 20 березня 2020 року", - поінформували у МОЗ.

У відомстві також додали, що з усіх залишків є партія на майже 400 тисяч доз, яка має строк придатності до 31 січня 2020 року.

"Усі вакцини якісні та безпечні, закуплені за кошти держбюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Якість вакцин підтверджена прекваліфікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і масштабним досвідом використання у різних країнах світу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань охорони здоров'я просив Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) назвати терміни придатності наявних вакцин від кору.

РБК-Україна також писало, що Міністерство охорони здоров'я України спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.

Додамо, протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір.