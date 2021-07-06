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В Минздраве назвали "срок годности" COVID-сертификатов

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины назвали "срок годности" COVID-сертификатов. У каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "ТСН".

По его словам, если говорить о вакцине, то здесь речь идет о годе.

"Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 - это пол года, ПЦР-тест - это 72 часа", - рассказал он.

Напомним, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов.

Раньше в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия".

Отметим, в ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации.

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COVID-19сертификаты