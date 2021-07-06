В Минздраве назвали "срок годности" COVID-сертификатов

В Министерстве здравоохранения Украины назвали "срок годности" COVID-сертификатов. У каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "ТСН".
По его словам, если говорить о вакцине, то здесь речь идет о годе.
"Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 - это пол года, ПЦР-тест - это 72 часа", - рассказал он.
Напомним, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов.
Раньше в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия".
Отметим, в ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации.