ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не только ковид-сертификат: как привитым людям попасть в ЕС

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 08:41
Не только ковид-сертификат: как привитым людям попасть в ЕС Фото: как привитым людям попасть в ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации. Это полный курс прививок от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест и данные о том, что человек уже переболел "ковидом".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС".

EU Digital COVID Certificate не единственный инструмент, который можно использовать, пояснил РБК-Украина спикер Еврокомиссии по вопросам здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и транспорта Стефан де Кеерсмакер.

"Государства-члены могут свободно принимать документы, выданные в третьих странах для вакцинации. Они должны содержать информацию, которая, по крайней мере, позволяет идентифицировать человека, тип вакцины и дату введения вакцины", - рассказал он.

Отметим, кроме ковид-паспорта, каждая страна блока может устанавливать правила въезда на ее территорию в условиях пандемии, несмотря на общие рекомендации Еврокомиссии.

Также в ЕС обязаны признавать иммунизацию препаратами, одобренными их регулятором EMA. Пока это Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Spikevax от Moderna, Janssen от Johnson&Johnson и европейская Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca.

Напомним, с 1 июля 2021 года свои границы для граждан Украины открыли Нидерланды.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19 Евросоюз
NEWS
В Украине 244 новых случаев коронавируса
В Украине 244 новых случаев коронавируса
DAILY
Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС