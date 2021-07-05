Не только ковид-сертификат: как привитым людям попасть в ЕС
В ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации. Это полный курс прививок от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест и данные о том, что человек уже переболел "ковидом".
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС".
EU Digital COVID Certificate не единственный инструмент, который можно использовать, пояснил РБК-Украина спикер Еврокомиссии по вопросам здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и транспорта Стефан де Кеерсмакер.
"Государства-члены могут свободно принимать документы, выданные в третьих странах для вакцинации. Они должны содержать информацию, которая, по крайней мере, позволяет идентифицировать человека, тип вакцины и дату введения вакцины", - рассказал он.
Отметим, кроме ковид-паспорта, каждая страна блока может устанавливать правила въезда на ее территорию в условиях пандемии, несмотря на общие рекомендации Еврокомиссии.
Также в ЕС обязаны признавать иммунизацию препаратами, одобренными их регулятором EMA. Пока это Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Spikevax от Moderna, Janssen от Johnson&Johnson и европейская Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca.
Напомним, с 1 июля 2021 года свои границы для граждан Украины открыли Нидерланды.