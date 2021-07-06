У МОЗ назвали "термін придатності" COVID-сертифікатів

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали "термін придатності" COVID-сертифікатів. У кожного документа, пов'язаного з вакцинацією, є свій термін.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "ТСН".
За його словами, якщо говорити про вакцину, то тут мова йде про рік.
"Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 - це пів року, ПЛР-тест - це 72 години", - розповів він.
Нагадаємо, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".
Зазначимо, в ЄС з 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificate, який включає один з трьох видів інформації.