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Стало известно, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 09:50
Стало известно, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов Фото: с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Украина ведет переговоры со страными по поводу признания ковид-сертификатов. Министерство иностранных дел ведет переговоры со всеми европейскими странами, в том числе и с Грузией, Турцией и Мальтой.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС".

Также идет работа с Кипром и Францией, уточнили РБК-Украина в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции.

"С 11 июня 2021 года Украина и Венгрия взаимно признают сертификаты о вакцинации друг друга, что позволяет гражданам путешествовать с национальными сертификатами о полной вакцинации. Венгрия - первая страна ЕС, признавшая украинский сертификат вакцинации", - рассказала РБК-Украина пресс-атташе посольства Венгрии в Киеве Марианна Берчек.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидних сертификатов" в приложении "Дія".

Отметим, в ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации.

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