В Минздраве назвали правила работы учебных заведений на время карантина

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство обязало преподавателей ежедневно проходить температурный скрининг

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал некоторые правила работы учебных заведений на время карантина. В частности, учителям должны измерять температуру каждый рабочий день.

Об этом сообщает правительственный портал.

По словам Ляшко, в постановлении от 22 июля №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" правительство прописало четкие нормы по организации работы учебных заведений.

"Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", - сказал замминистра.

Согласно правилам, преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока. Однако для детей КМУ прописал другие нормы.

"Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", - пояснил Ляшко.

Напомним, Минздрав разрешил школьникам и студентам во время занятий находится без масок. Однако при входе в школу и передвижению по коридорам и между аудиториями ношение масок обязательно.

Как писало РБК-Украина, в Минобразования рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу 1 сентября.

Отметим, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что учебный год по всей Украине начнется с 1 сентября.