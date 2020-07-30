В Украине вовремя начнется учебный год, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава правительства напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина

По всей Украине учебный год начнется вовремя - 1 сентября. При этом с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

Сегодня, 30 июля, под его председательством прошло всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей. На нем, в частности, обсудили организацию учебного года 2020/2021 в условиях адаптивного карантина, обеспечение учебных заведений учебниками и использование средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице", - сказал Шмыгаль.

Он обратил внимание, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины будут разделены на четыре зоны. При этом в зависимости от эпидемиологической ситуации на отдельных территориях, в районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

Следует отметить, что в середине июля Министерство здравоохранения сообщило, что разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул необходимость обеспечить учебные заведения книгами, завершить все реконструкции и ремонты до 1 сентября.

Он обратил внимание, что в областях очень низкий процент использования средств по программам "Способная школа" и "Новая украинская школа".

"Прошу ОГА дать соответствующие задачи своим сотрудникам и поставить на контроль эффективное использование средств. Потому что ресурсы предоставлены, но они не используются. Процент использования критически низкий", - пояснил премьер.

По итогам заседания он поручил главам ОГА обеспечить организованное начало 2020/2021 учебного года с учетом особенностей эпидситуаций в учебных заведениях.

Напомним, власти Киева разработали несколько сценариев возобновления учебного процесса в городе.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября.