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У МОЗ назвали правила роботи закладів освіти на час карантину

Україна, Четвер 30 липня 2020 17:51
У МОЗ назвали правила роботи закладів освіти на час карантину
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство зобов'язало викладачів щоденно проходити температурний скринінг 

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав деякі правила роботи закладів освіти на час карантину. Зокрема, вчителям мають вимірювати температуру кожного робочого дня.

Про це повідомляє урядовий портал.

За словами Ляшка, у постанові від 22 липня №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" уряд прописав чіткі норми щодо організації роботи закладів освіти.

"Вони спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу", - сказав замміністра.

Відповідно до правил, викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку. Однак для дітей КМУ прописав інші норми.

"Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ дозволив школярам і студентам під час занять перебуває без масок. Однак при вході в школу і пересуванню по коридорах і між аудиторіями носіння масок обов'язково.

Як писало РБК-Україна, у Міносвіти розповіли, в яких регіонах діти зможуть піти в школу 1 вересня.

Зазначимо, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік по всій Україні розпочнеться з 1 вересня.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниучениякарантинВиктор Ляшко
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