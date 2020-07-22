В МОН рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу 1 сентября

Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Дети пойдут в школу, если регион не будет в "красной" зоне

Согласно новым правилам адаптивного карантина, 1 сентября в школы смогут пойти дети из тех регионов, которые отвечают критериям Минздрава. Школы не откроют только в регионах "красной" зоны.

Об этом сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября.

"В случае, если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в красном уровне есть запрет посещения учреждений образования", - пояснила она.

Напомним, в рамках новых правил адаптивного карантина Украина будет разделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса; в зонах будут действовать свои ограничения.