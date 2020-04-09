В Минздраве назвали количество проверенных на коронавирус образцов

С начала вспышки коронавируса в Украине было протестировано более 20 тысяч образцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По данным ЦОЗ, на коронавирус в Украине уже протестировано 20 608 образцов и зафиксировано 7 901 подозрение на заболевание COVID-19. Только за минувшие сутки в Украине на коронавирус проверили более 2 300 образцов.

"В Украине на COVID-19 диагностируют не только лиц, которым установлено подозрение. Также исследуют образцы тех, кто контактировал с подтвержденным случаем. Есть и повторное диагностирование людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза", - пояснили в ЦОЗ.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая коронавируса. За минувшие сутки выявили 224 новых больных COVID-19. От коронавируса умерло уже 57 человек.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Запорожье обнаружили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. На коронавирус заболела семья из Хортинского района города.

Кроме того, 6 новых случаев коронавируса подтвердили сегодня в Днепропетровской области. Больные коронавирусом проживают в Первомайске и Каменском. Двое зараженных болеют пневмонией.