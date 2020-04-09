В Запорожье подтвердили еще 6 случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболела семья из Хортинского района

В Запорожье 9 апреля подтвердили еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением коронавируса в Запорожье.

Сообщается, что заболела семья из Хортинского района города. На данный момент в городе принимаются меры по недопущению распространения вируса.

"В Запорожье подтверждены еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных - семья жителей Хортицкого района. Детали сообщим позже", - сообщили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мелитополе Запорожской области ограничили въезд в город в связи с распространением коронавируса. В частности, на выездах и въездах в город начали работу 5 контрольно-пропускных пунктов. Остальные выезды и въезды перекрыты.

Отметим, по состоянию на утро 9 апреля в Запорожской области было зафиксировано 47 случаев коронавируса. При этом во всей Украине количество заболевших составило 1892 человека, из них у 224 инфицирование было подтверждено за прошедшие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 - за 8 апреля.