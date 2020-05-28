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В Минздраве назвали дату, когда ожидают нулевую заболеваемость коронавирусом

Новости » Общество     28.05.2020 - 07:06
В Минздраве назвали дату, когда ожидают нулевую заболеваемость коронавирусом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Главный санитарный врач надеется, что это произойдет меньше чем через месяц

Нулевая статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может наблюдаться уже менеше, чем через месяц. Однако все будет зависеть от того, является ли инфекция сезонной.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.

Если говорить о конкретных датах, то Минздрав надеется увидеть такую статистику в июне.

"Мы говорим про 22 июня", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что однозначно говорить о таких прогнозах рано, поскольку ситуация все же зависит от сезонности коронавируса.

"Сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания", - сказал санитарный врач.

Отметим, Минздрав публикует статистику заболеваемости коронавирусом каждое утро. По состоянию на 27 мая в ведомстве сообщали, что 21 тысяча 905 человек в Украине заразились COVID-19 от начала пандемии.

Виктор Ляшко заявил вечером 27 мая, что в связи с ослаблением карантина Министерство здравоохранения тревожится относительно возможной повторной вспышки коронавируса.

Напомним, о вспышке второй волны коронавируса сообщили в Армении - в стране за месяц ежедневное количество новых заражений выросло почти в 5 раз.

В то же время Черногория заявила, что избавилась от коронавируса полностью - уже несколько недель в стране не фиксировали ни одного нового больного.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывирусКоронавирус
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