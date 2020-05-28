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У МОЗ назвали дату, коли очікують нульової захворюваності коронавірусом

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 07:06
У МОЗ назвали дату, коли очікують нульової захворюваності коронавірусом
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Головний санітарний лікар сподівається, що це станеться менше як через місяць

Нульова статистика захворюваності коронавірусом в Україні може спостерігатися вже менеше, як через місяць. Проте все залежатиме від того, чи є інфекція сезонною.

Про це сказав головний санітарний лікар України, заступник голови Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Zik.

Якщо говорити про конкретні дати, то МОЗ сподіваються побачити таку статистику у червні.

"Ми говоримо про 22 червня", - повідомив Ляшко.

Він додав, що однозначно говорити про такі прогнози зарано, оскільки ситуація залежати від сезонності коронавірусу.

"Зараз ми могли б сказати, що є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання", - сказав санітарний лікар.

Зазначимо, МОЗ оприлюднює статистику захворюваності коронавірусу щоранку кожної доби. Станом на 27 травня у відомстві повідомляли, що 21 тисяча 905 людей заразилися COVID-19 від початку пандемії.

Віктор Ляшко заявив ввечері 27 травня, що у зв'язку із послабленням карантину Міністерство охорони здоров’я тривожиться щодо можливого повторного спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, про спалах другої хвилі коронавірусу повідомили у Вірменії - в країні за місяць щоденна кількість нових заражень зросла майже в 5 разів.

Водночас, Чорногорія заявила, що позбулася коронавірусу повністю - вже кілька тижнів тут не фіксували жодного нового хворого.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивирусКоронавірус
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