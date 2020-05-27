В Армении заявили о второй волне коронавируса

Фото: Никол Пашинян (primeminister.am)

Власти ужесточат соблюдение карантина в стране

Армения столкнулась со второй волной коронавируса. За месяц ежедневное число новых заражений выросло почти в 5 раз.

Об этом сообщает АМА.

Рост числа больных в Армении начался в начале мая. Средний ежедневный показатель на тот момент колебался в пределах 100 случаев. К концу месяца число ежедневных случаев превышало 400.

"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, причины ухудшения ситуации в стране обсуждаются уже несколько дней.

"Результат наших обсуждений однозначен: принятые ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас есть проблемы с качеством соблюдения ограничений", - отметил Пашинян.

Премьер уверен, что, придерживайся граждане карантина - ситуация бы непременно улучшилась. Пашинян заявил, что наказания для нарушителей ужесточат.

"Принятые до этого административные рычаги будут усилены. Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут приводиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - добавил глава армянского правительства.

Напомним, карантин в Армении ослабили аккурат перед скачком заражений.

Но уже через две недели чрезвычайное положение в стране было продлено, при этом снятые ранее ограничения не вернули.

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Автор: Роман Калиниченко