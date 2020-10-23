В Минздраве хотят уточнить критерии выздоровления пациента от COVID-19

Министерство здравоохранения хочет уточнить критерии выздоровления пациента от коронавирусной болезни. Минздрав разработал соответствующий проект приказа.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

"На сегодня Минздравом разработан проект приказа, которым предусмотрен пересмотр стандартов медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", в частности внесение изменений в стандарты оказания первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19 стационарного лечения пациентов с COVID-19 и экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19", - сообщила замглавы Минздрава.

Она пояснила, что приказом также предлагается уточнить основания для прекращения лечения или самоизоляции и критерии выздоровления пациента от COVID-19.

Согласно протоколу, решение о выписке принимает лечащий врач на основании

отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, устойчивой тенденции к нормализации лабораторных показателей (гемограммы, СРБ, АЛТ, АСТ, мочевины, креатинина).

"Если у больного несмотря на отсутствие клиниколабораторных признаков активного инфекционного процесса методом ПЦР определяются фрагменты РНК возбудителя (положительный или сомнительный результат), больной может быть выписан домой на самоизоляцию и продолжение лечения врачом первичной медицинской помощи", - указано в документе.

Напомним, ранее Кабинет министров изменил подход к формированию медицинских бригад во время лечения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 22 октября в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены менее чем на 50% лишь в двух областях. Всего в стране заполнены 63,2% коек для лечения COVID-19.