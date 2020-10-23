У МОЗ хочуть уточнити критерії одужання пацієнта від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я хоче уточнити критерії одужання пацієнта від коронавірусної хвороби. МОЗ розробило відповідний проект наказу.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

"На сьогодні МОЗ розроблено проект наказу, яким передбачено перегляд Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", зокрема внесення змін до стандартів надання первинної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19, стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 та екстреної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19", - поінформувала замглави МОЗ.

Вона пояснила, що наказом також пропонується уточнити підстави для припинення лікування чи самоізоляції та критерії одужання пацієнта від COVID-19.

Згідно з протоколом, рішення про виписку приймає лікуючий лікар на підставі

відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, стійкої тенденції до нормалізації лабораторних показників (гемограми, СРБ, АЛТ, АСТ, сечовини, креатиніну).

"Якщо у хворого попри відсутність клініколабораторних ознак активного інфекційного процесу методом ПЛР визначаються фрагменти РНК збудника (позитивний або сумнівний результат), хворий може бути виписаний додому на самоізоляцію та продовження лікування лікарем первинної медичної допомоги", - вказано у документі.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів змінив підхід до формування медичних бригад під час лікування коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, станом на 22 жовтня в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені менш ніж на 50% лише у двох областях. Усього в країні заповнені 63,2% ліжок для лікування COVID-19.