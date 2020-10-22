В Украине лишь в двух областях больничные койки заполнены менее чем на 50%

Фото: медик (РБК-Украина)

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены менее чем на 50% лишь в двух областях. Всего в стране заполнены 63,2% коек для лечения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения.

Так, менее чем на половину больничные койки заняты в Житомирской (47,9%) и Херсонской (48,6%) областях. Самыми загруженными являются больницы Луганской (96,3%), Одесской (91%) и Полтавской (80,3%) областей.

Всего в Украине для лечения пациентов с коронавирусом введены уже 36 056 больничных кроватей.

В то же время в стране ни одна из областей не соответствует требованиям для ослабления карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости. В среднем по стране этот показатель составляет 205,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Хмельницкой области - 336,6. В Киеве показатель заболеваемости составляет 222,7.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - заболели 7053 человека. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидают, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшится ближе к марту.