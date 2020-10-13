Кабмин изменил подход к формированию медбригад во время лечения COVID-19

Фото: врачи (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины изменил подход к формированию медицинских бригад во время лечения коронавируса. Их теперь можно наполнять врачами-пульмонологами, инфекционистами, терапевтами и педиатрами.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Этим постановлением также вводятся корректирующие коэффициенты для расчета стоимости услуги.

"Мы изменили подход к формированию наших бригад, которые оказывают помощь в условиях стационарного лечения", - сказала она.

Она также рассказала, что в зависимости от того, в каком количестве оказывается помощь пациентам одной командой, разработаны соответствующие коэффициенты.

"Они делятся на четыре вида в зависимости от количества пациентов - от одного до 20 пациентов в месяц на команду, от 21 до 40, от 41 до 60, свыше 61 пациент", - добавила Садовьяк.

Напомним, Кабинет министров упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения будет закупать лекарственный препарат "Ремдесивир" для лечения COVID-19.