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В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации. Обнародуют уже на этой неделе

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 12:21
В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации. Обнародуют уже на этой неделе Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины готовит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Его обнародуют уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, сейчас завершается проработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

"Надеемся, что на этой неделе этот перечень будет уже официально обнародован. Он не будет утверждаться постановлением Кабмина, это будет разъяснение и также будет рекомендован формат справки для выдачи", - заявил Кузин.

Напомним, врач оценил риск осложнения после COVID-вакцинации.

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