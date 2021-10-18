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У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації. Оприлюднять вже цього тижня

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 12:21
У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації. Оприлюднять вже цього тижня Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19. Його оприлюднять вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказів до вакцинації.

"Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Воно не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде роз'яснення і також буде рекомендовано формат довідки для видачі", - заявив Кузін.

Нагадаємо, лікар оцінив ризик ускладнення після COVID-вакцинації.

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