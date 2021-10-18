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Врач оценил риск осложнений после COVID-вакцинации: меньше, чем попасть под автомобиль

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 10:11
Врач оценил риск осложнений после COVID-вакцинации: меньше, чем попасть под автомобиль Фото: врач оценил риск осложнений после COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Врач заявил о низком риске осложнений после вакцинации от коронавируса. За все время вакцинальной кампании в Украине зафиксировали 119 осложнений.

Об этом заявил на брифинге президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

По его словам, штамм коронавируса "Дельта" вызывает определенные опасности:

  • заболевание является более тяжелым, больше пациентов нуждаются в госпитализации,
  • больше пациентов нуждаются в искусственной вентеляции легких.

"На прошлой неделе мы видели по несколько сотен летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано", - сообщил он.

По его словам, за все время вакцинальной кампании было 119 осложнений, но ни одного летального случая.

"Риск получить серьезное осложнение меньше, чем такой, как путешествовать самолетом или попасть под автомобиль, переходя улицу", - сравнил он.

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