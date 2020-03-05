В Минздраве анонсировали ограничительные меры из-за коронавируса в Украине

В ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 5 марта на коронавирус проверяют около 10 украинцев с характерными симптомами.

"Исследуются еще около 10 образцов, в которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию", - отметил Ляшко.

Между тем в медицинском центре "Новые Санжары" завершился срок обсервации эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которых забрали из Ухани. По результатам двухнедельной обсервации у эвакуированных, а также у членов экипажа и команды сопровождения не выявили коронавирус.