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Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавируса ни у кого нет

Новости » Общество     05.03.2020 - 11:27
Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавируса ни у кого нет
Фото: центр "Новые Санжары" (facebook.com/mvs.gov.ua)

В Новых Санжарах 14-дневный срок обсервации закончился

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что срок обсервации в Новых Санжарах эвакуированных из Ухани украинцев завершен и коронавируса ни у кого нет. Об этом она написала в Facebook.

Скалецкая отметила, что в течение двух недель вся Украина имела возможность детально следить за обсервацией эвакуированных из Ухани граждан.

"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения - не больны коронавирусом", - написала она.

Напомним, в Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии.

РБК-Украина писало, что коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах 3 марта. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.

Напомним, представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в стране.

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