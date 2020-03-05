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На коронавирус в Украине проверяют еще 10 человек

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 12:31
На коронавирус в Украине проверяют еще 10 человек
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве говорят, что может быть подозрение на коронавирусную инфекцию

В Минздраве Украины заявили, что по состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 образцов, у которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что эти образцы исследуются.

"Исследуются еще около 10 образцов, в которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию", - сказал он.

Вместе с тем сообщим, что в Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя. Ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса. Таким образом все были выписаны из санатория "Новые Санжары".

Сегодня утром сообщалось, что в Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии.

Напомним, коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах 3 марта. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.

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