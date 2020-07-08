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Дети

В Минздрава есть несколько вариантов работы школ с 1 сентября, - Ляшко

Среда 08 июля 2020 обновлено 03:39
В Минздрава есть несколько вариантов работы школ с 1 сентября, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Дети пойдут в школу 1 сентября

Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. Сейчас есть несколько вариантов.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина".

По словам Ляшко, 1 сентября дети пойдут в школу, но как - это вопрос, который сейчас обсуждается с исполняющим министра образования Сергеем Шкарлетом.

В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.

"Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы", - пояснил он.

Напомним, варианты посещения детьми школ с 1 сентября называл временный руководитель Минобразования Сергей Шкарлет.

Кроме того, при каком условии школы вернутся к классическому образовательному процессу, рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время в Раде считают, что к полноценному дистанционному обучению Украина еще не готова.

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