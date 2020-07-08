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У МОЗ є декілька варіантів роботи шкіл з 1 вересня, - Ляшко

Середа 08 липня 2020 оновлено 03:39
У МОЗ є декілька варіантів роботи шкіл з 1 вересня, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Діти підуть до школи 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я обговорює з Міністерством освіти формат роботи шкіл з 1 вересня в умовах пандемії коронавірусу. Наразі є декілька варіантів.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "BBC Україна".

За словами Ляшка, 1 вересня діти підуть до школи, але як - це питання, яке зараз обговорюється з виконувачем міністра освіти Сергієм Шкарлетом.

Зокрема, розглядається можливість обмеження одночасного перебування дітей у класах та навчання по змінах.

"Спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо. Готуємось і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повного повернення дітей до школи", - пояснив він.

Нагадаємо, варіанти відвідування дітьми шкіл з 1 вересня називав тимчасовий керівник Міносвіти Сергій Шкарлет.

Крім того, за якої умови школи повернуться до класичного освітнього процесу, розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас у Раді вважають, що до повноцінного дистанційного навчання Україна ще неготова.

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