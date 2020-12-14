Минздрав завтра представит новый алгоритм тестирования на COVID-19

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения во вторник, 15 декабря, представит новый алгоритм тестирования на коронавирус. Согласно новому алгоритму, бесплатное тестирования смогут пройти лица с симптомами респираторных заболеваний, а также контактные люди.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На завтра будет представлен разъяснительный алгоритм, как люди смогут протестироваться - в какой способ, где именно они смогут сдать тесты. Мощности наших лабораторий существенно увеличили и нам необходимо расширить перечень граждан, которые имеют доступ к тестированиям", - заявил Степанов.

По его словам, изменив алгоритм тестирования, в Минздраве рассчитывают существенно увеличить количество людей, которые смогут бесплатно пройти тест на COVID-19.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, Министерство здравоохранения изменило алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь бесплатное тестирование будут делать при:

подозрении на COVID-19;

признаках тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаках других острых респираторных вирусных инфекций;

признаках пневмонии.

Как объяснял ранее Степанов, изменение алгоритма тестирования связано с тем, что в Украине меньшее число граждан стали обращаться для проведения тестирований на коронавирус.