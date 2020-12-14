МОЗ завтра представить новий алгоритм тестування на COVID-19

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 15 грудня, представить новий алгоритм тестування на коронавірус. Згідно з новим алгоритмом, безкоштовне тестування зможуть пройти особи з симптомами респіраторних захворювань, а також контактні люди.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На завтра буде представлений роз'яснювальний алгоритм, як люди зможуть протестуватися - в який спосіб, де саме вони зможуть скласти тести. Потужності наших лабораторій істотно збільшили і нам необхідно розширити перелік громадян, які мають доступ до тестувань", - заявив Степанов.

За його словами, змінивши алгоритм тестування, в МОЗ розраховують істотно збільшити кількість людей, які зможуть безкоштовно пройти тест на COVID-19.

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 грудня, Міністерство охорони здоров'я змінило алгоритм тестування на коронавірус. Тепер безкоштовне тестування будуть робити при:

підозрі на COVID-19;

ознаках важкого гострого респіраторного синдрому (ТОРС);

ознаках інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

ознаках пневмонії.

Як пояснював раніше Степанов, зміна алгоритму тестування пов'язана з тим, що в Україні менша кількість громадян стали звертатися для проведення тестувань на коронавірус.