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Люди стали меньше проверяться на COVID-19 в Украине, - Степанов

Киев, Суббота 12 декабря 2020 11:17
Люди стали меньше проверяться на COVID-19 в Украине, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине зафиксировали снижение обращений со стороны граждан для проведения тестирований на коронавирус. В связи с этим Министерство здравоохранения изменило подход к тестированиям на COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас лаборатории Минздрава не заполнены на 100%.

"У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом", - заявил Степанов.

Он добавил, что сейчас в Украине будут проводить бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам, которые имеют признаки респираторных заболеваний.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения изменило подходы тестирования на коронавирус. При этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили чуть менее 13 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели 13 653 пациента. При этом за сутки проведено 61,5 тысячи тестирований на COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине продолжает сокращаться динамика заболеваемости COVID-19.

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Новости Украины Общество тестированиеМаксим СтепановКоронавирус

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