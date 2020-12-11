Минздрав изменил подходы к тестированию: как будут проверять украинцев

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения Украины изменило подходы тестирования на коронавирус. При этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, ПЦР-тесты будут проводить украинцам с:

подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

При этом быстрые тесты на определение антигена будут проводить лицам с:

подозрением на COVID-19;

признаками ТОРС;

признаками других ОРВИ;

признаками пневмонии;

Тесты на антиген также будут делать тем, кто был в тесном контакте с больным COVID-19, возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19 и подлежащим плановой госпитализации.

При этом Ляшко отметил, что те, кто получат положительный тест на определение антигена, должны будут подтвердить заражение коронавирусом ПЦР-тестом.

"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - заявил он.

Главный санврач также добавил, что быстрые тесты на антиген также разрешены для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

Напомним, в Киеве не будут проводить массовое тестирование на COVID-19. Для этого не хватит тестов и мобильных лабораторий.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов уже опроверг заявление Шмыгаля о подготовке тотального тестирования.