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Минздрав изменил подходы к тестированию: как будут проверять украинцев

Киев, Пятница 11 декабря 2020 16:53
Минздрав изменил подходы к тестированию: как будут проверять украинцев
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины изменило подходы тестирования на коронавирус. При этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, ПЦР-тесты будут проводить украинцам с:

  • подозрением на COVID-19;
  • признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
  • признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
  • признаками пневмонии.

При этом быстрые тесты на определение антигена будут проводить лицам с:

  • подозрением на COVID-19;
  • признаками ТОРС;
  • признаками других ОРВИ;
  • признаками пневмонии;

Тесты на антиген также будут делать тем, кто был в тесном контакте с больным COVID-19, возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19 и подлежащим плановой госпитализации.

При этом Ляшко отметил, что те, кто получат положительный тест на определение антигена, должны будут подтвердить заражение коронавирусом ПЦР-тестом.

"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - заявил он.

Главный санврач также добавил, что быстрые тесты на антиген также разрешены для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

Напомним, в Киеве не будут проводить массовое тестирование на COVID-19. Для этого не хватит тестов и мобильных лабораторий.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов уже опроверг заявление Шмыгаля о подготовке тотального тестирования.

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